Ни дня без шокирующих заявлений. Складывается впечатление, что именно такой целью задались персонажи, являющиеся руководителями Армении. С одной стороны, это неудивительно. Ведь, премьер-министром этой страны является Никол Пашинян, почти каждый выход к публике которого превращается в некий аналог выступления артиста-комика.

Человек поразительно низкого интеллекта, классический популист и дилетант, уже успел сделать кучу заявлений, которые ему припоминают политические оппоненты. Он самолично обещал решить демографическую проблему самой малочисленной страны на Южном Кавказе, не уточнив, впрочем, что именно имел он в виду под этим толстым намеком на весьма щепетильные обстоятельства.

Ясное дело, что проблему эту он решил. Население Армении продолжает сокращаться, причем ударными темпами. И это понятно. Ибо, после того, как Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, Армения лишилась огромных доходов от варварского и незаконного грабежа наших, ранее оккупированных территорий. Медь, золото, пшеница, древесина — все это уже не вывозится из Карабаха. А построить нормальную экономику, как выясняется, в РА не смогли.

Там предпочитают создавать видимость контроля над ситуацией. Там снова врут себе и своему народу, рассказывая о каком-то «экономическом росте». По сути же идет накопление внешних долгов. Уровень которого, в процентном отношении к ВВП, уже приблизился к отметке в 70%. И на этом фоне особенно уместной выглядит новость о том, что Никол Пашинян, видимо устав от трудов по увеличению проблем возглавляемой им страны, собирается на отдых в российский Сочи.

Отдыхать один, ясное дело, он не будет. Рядом с Воваевичем была, есть и будет его боевая подруга и гражданская жена, читай сожительница, Анна Акопян. О выкрутасах которой до сих пор с содроганием в Армении вспоминает и стар, и млад. Помнят о ее вкладе в поражение Армении в ходе войны и армянские военнослужащие. Было множество рассказов о том, как мадам Акопян присутствовала на совещаниях, где решались вопросы секретного характера, и даже пыталась влиять на принимаемые в их ходе решения.

А еще, все помнят про созданный ею женский отряд, который вроде как собирался воевать в Карабахе. В итоге, все ограничилось фотосессией армянских дам, облаченных в военную форму, принимавших в ходе позирования позы, способные не столько устрашить противника, сколько отвлечь армянских солдат. Где сейчас все эти дамы из «отряда Анны Акопян», ответить не берусь.

Но, есть предположение. Дело в том, что интересное заявление сделал секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян. Да, тот самый, которому ненадолго дали посидеть в кресле заместителя министра иностранных дел Армении, а попутно еще и исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства. В итоге, Григоряна пересадили обратно, в ранее нагретое им же кресло главы секретаря СБ РА.

И он заявил ,что планируется максимально вовлекать женщин в вопросы безопасность страны. Как тут не вспомнить уже упомянутую выше Анну Акопян?! Она уже, как бы, показала последствия участия дамы в обеспечении безопасности Армении. Нет, мы только за такое развитие событий. Это существенно сэкономит время и средства для достижения Азербайджаном всех поставленных целей.

Мы за то, чтобы наконец-таки оказался на передовой и женский» батальон Анны Акопян». Глядишь, резко и привычно отступать решат армянские военнослужащие. Бросив все, включая представительниц этого «батальона». Они, соответственно, попадут в плен и обретут возможность увидеть, что в Азербайджане к пленным относятся вежливо. Заодно и Баку им можно будет показать. Пусть посмотрят, как выглядит настоящая столица состоявшегося государства.

В целом же, фраза Григоряна про вовлечение женщин в вопросы безопасности, звучит двусмысленно еще и по причине новостей, приходящих из Ханкенди. Туда массово стекаются представительницы древнейшей профессии, женщины с заниженной социальной ответственностью. Едут, чтобы обслуживать российских миротворцев. Остается теперь понять, можно ли эту их деятельность расценивать, как вклад в вопросы обеспечения безопасности Ханкенди. Впрочем, вряд ли на этот вопрос даст честный ответ тот же Григорян.