Кабинет министров внес изменения в постановление № 151 от 26 мая 2021 года ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение.

Согласно решению, все гости старше 18 лет, участвующие в торжествах с участием до 150 человек, должны иметь сертификат, подтверждающий, что они полностью вакцинированы от COVID-19 или вылечились от COVID-19.

Отметим, что ранее паспорт COVID-19 не требовался для участия на мероприятии, где присутствуют менее 50 человек.

В решении также говорится, что Министерство внутренних дел, Агентство по безопасности пищевых продуктов и Государственная налоговая служба при Министерстве экономики будут контролировать объекты общественного питания на праздничных мероприятиях с участием до 150 человек.

Ранее указанные меры контроля осуществлялись на праздничных мероприятиях с участием от 50 до 150 человек.

Решение вступит в силу 1 сентября.