В состав Государственной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией внесено адаптивное изменение.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в соответствующем распоряжении Президента Ильхама Алиева.

Согласно распоряжению, должность Азада Нагиева указана как начальник отдела землеустройства и геодезии Государственной службы по делам недвижимого имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Аналогичное изменение внесено в состав Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией.