Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что решение стран ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению добычи нефти, по мнению японского правительства, повышает неопределенность на рынке. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

«Решение ОПЕК+ увеличивает неопределенность в системе спроса и предложения на рынке нефти и неизбежно ведет к закреплению там цен на высоком уровне», — сказал он, отметив, что Токио будет тщательно следить за влиянием политики ОПЕК+ на экономику страны.

Кроме того, по словам генсека, Япония собирается активизировать диалог с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами.