Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в четверг, 29 июля, назвал национальной катастрофой лесные пожары на юге страны. Прокуратура республики ведет всестороннее расследование причин природного бедствия, сообщает Анадолу.

«Лесные пожары — это национальная катастрофа. Все наши ведомства ведут с ними в координации интенсивную борьбу. Прокуратура всесторонне изучает причины пожаров. Работы будут продолжаться неустанно», — написал Калын на своей странице в Twitter.

Новые очаги лесного пожара вспыхнули сразу в нескольких районах на юге страны, а именно в Манавгате провинции Анталья, Бодруме, Адане, Кайсери и Мерсине.