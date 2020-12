Власти США запросили у Facebook и Amazon информацию об их деятельности

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) затребовала у девяти социальных сетей и интернет-компаний, включая Facebook и Amazon, данные об осуществляемых ими операциях, что было сделано в рамках предпринимаемого ФТК масштабного ознакомления с бизнес-практикой этих компаний. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Запросы, направленные также WhatsApp Inc, Reddit Inc, Snap Inc, Twitter Inc, YouTube LLC, Discord Inc и ByteDance Ltd, в частности, касаются практики отслеживания ими сетевой активности американских граждан и использования компаниями этой информации. Издание отметило, что направленные запросы не являются правоприменительной акцией и непосредственно не влекут за собой каких-либо наказаний, хотя полученная информация и может быть в дальнейшем использована для других действий со стороны ФТК.

«Социальные сети и компании потокового видео в настоящее время везде преследуют пользователей с помощью приложений на постоянно находящихся с этими людьми их мобильных устройствах, — цитирует газета заявление представителей ФТК Рохит Чопры, Ребекки Слотер и Кристин Уилсон. — Слишком многое [в деятельности] этой индустрии остается опасно неясным».