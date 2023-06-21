Федеральная комиссия США по торговле подала в суд на корпорацию Amazon в связи с ее программой подписки Prime.

Как сообщила в среду комиссия, иск подан в Западном округе штата Вашингтон. По мнению комиссии, Amazon предпринимает усилия по включению потребителей в программу Prime фактически без их согласия, при этом намеренно затрудняя процесс отказа от этой подписки. С точки зрения регулирующего органа, Amazon «обманным путем вынудила миллионы потребителей невольно присоединиться» к программе Prime. Решение о предъявлении иска было принято руководством комиссии единогласно, отмечается в пресс-релизе регулятора.