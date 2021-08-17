Администрация США планирует рекомендовать американцам третью, бустерную дозу прививки от коронавируса спустя восемь месяцев после вакцинации двумя компонентами. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, о введении дополнительных мер планируется объявить в течение недели. Предполагается, что жителям США, привитым препаратами консорциума BioNTech и Pfizer, а также компании Moderna, будет предложено ввести третью дозу для защиты от дельта-варианта инфекции. Сделать это можно будет спустя восемь месяцев после второй инъекции.

Власти порекомендуют ввести третью дозу вакцин прежде всего работникам сферы здравоохранения и постояльцам домов престарелых. Ожидается, что вакцинация бустерными дозами начнется в середине — конце сентября.

На прошлой неделе Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом.