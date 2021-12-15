Вознаграждение в размере 100 млн песо ($25,6 тыс.) назначено в Колумбии за информацию об организаторах и исполнителях взрывов, произошедших во вторник в аэропорту города Кукута на границе с Венесуэлой. Об этом сообщил в своем Twitter в среду министр национальной обороны южноамериканской страны Диего Молано.

«Вот некоторые меры, которые мы предпринимаем в Кукуте для ликвидации террористических групп [организовавших взрывы]: мы предлагаем вознаграждение в размере 100 млн песо [за информацию] о тех, кто причастен [к терактам]», отмечается в записи. В ней также сообщается, что для обеспечения безопасности в аэропорт направлен «отряд из 36 солдат».

Молано также отметил, что на территории города Кукута «активирована антитеррористическая стратегия, которая позволит укрепить безопасность» граждан. По его словам, это необходимо для того, чтобы пресечь действия боевиков из леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» и бывших членов распущенной организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), которые «совершают преступления в этом районе».

Во вторник утром в аэропорту города произошли два взрыва, в результате которых погибли двое полицейских. Президент Колумбии Иван Дуке осудил теракт и сообщил о начале расследования с участием военных и полиции.

«Армия национального освобождения», в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с РВСК.