Власти Италии заявили, что эпидемия коронавируса еще не достигла пика

Итальянцев ожидают тяжелые испытания, поскольку эпидемия коронавируса в стране еще не достигла своего пика, число инфицированных граждан будет расти, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«Это будут самые тяжелые дни, потому что мы не достигли наиболее острой фазы заражения, и числа еще будут расти. В ближайшие дни мы ожидаем эффекта от принятых мер», — заявил глава правительства в интервью, которое туринская газета la Stampa опубликовала в понедельник.
По словам премьера, принятые правительством меры по противодействию распространению коронавируса не могли дать немедленный результат.