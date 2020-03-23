Власти Италии заявили, что эпидемия коронавируса еще не достигла пика

Итальянцев ожидают тяжелые испытания, поскольку эпидемия коронавируса в стране еще не достигла своего пика, число инфицированных граждан будет расти, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«Это будут самые тяжелые дни, потому что мы не достигли наиболее острой фазы заражения, и числа еще будут расти. В ближайшие дни мы ожидаем эффекта от принятых мер», — заявил глава правительства в интервью, которое туринская газета la Stampa опубликовала в понедельник.
По словам премьера, принятые правительством меры по противодействию распространению коронавируса не могли дать немедленный результат.
| 2020-03-23T16:03:05+00:00 23 марта 2020, 17:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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