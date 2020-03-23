Власти Италии заявили, что эпидемия коронавируса еще не достигла пика

«Ограничения были теми, которые рекомендовал научно-технический комитет. Сейчас мы сделали еще один шаг вперед, прекратив всю производственную деятельность, которая не является абсолютно необходимой для обеспечения основных благ и услуг. Но многое зависит от ответственного поведения каждого из нас: если все мы, повторяю — все, будем соблюдать запреты, если каждый выполнит свою часть дела, мы раньше пройдем это труднейшее испытание», — сказал Конте.(РИА Новости)