Власти Германии призвали чиновников перестать пользоваться WhatsApp

Уполномоченный правительства Германии по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег чиновников от использования мессенджера WhatsApp. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на письмо, которое Кельбер разослал во все федеральные министерства.

По данным издания, Кельбер предупредил чиновников, что через отправку сообщений мессенджер получает медиаданные, которые могут передаваться компании Facebook, владеющей WhatsApp.

Кельбер назвал уязвимыми такие данные, как IP-адреса, информация о местоположении пользователя, операционная система используемого смартфона, а также дата и время отправки сообщения.

По его словам, используя эти данные, можно составить профиль пользователя. В таком профиле будет информация о хобби человека, его профессии, финансовом положении, предпочтениях и состоянии здоровья.

«В связи с этим я рекомендую, чтобы использование WhatsApp федеральными властями было исключено», — заключил Кельбер.(Газета.Ru)