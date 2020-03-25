Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски

Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски. По ее словам, главе государства не требуется подобная защита, поскольку он соблюдает рекомендации Минздрава Франции.

«Почему президент республики не носит маску? Ну просто потому что ему она не требуется, пока он соблюдает безопасную дистанцию по отношению к другим», — рассказала Ндиай.

Она указала на то, что даже перед брифингом министры и премьер-министр выстроились вдоль трибуны на безопасном расстоянии друг от друга. «На совете министров находится ограниченное число людей, и все они соблюдают безопасную дистанцию в один метр», — добавила она.

«Общая рекомендация для всех гласит, что носить маску не нужно, если вы не болеете и если вы не являетесь врачом. Поэтому у президента республики нет причин отступать от рекомендаций, которые распространяются на всех жителей Франции», — заключила официальный представитель правительства.(ТАСС)