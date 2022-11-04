Исполнительная власть Баку отказала партии Народного фронта провести акцию протеста перед городской администрацией 11 ноября.

2 ноября ПНФА обратилась в мэрию столицы о намерении провести 11 ноября в 15:00-16:00 пикет с требованием обеспечить свободу собраний. Об этом Turan сказал член президиума ПНФА Вахид Магеррамли.

Акция планируется с требованиями обеспечить свободу собраний, освободить политзаключенных, провести свободные выборы и демократические реформы, а также открыть сухопутные границы Азербайджана.

4 ноября городская администрация ответила отказом на обращение ПНФА, сочтя проведение акции в «нецелесообразным».

В ответном обращении мэрии отмечено, что предложенное место акции расположено близ «интенсивного движения транспорта», станции метро и образовательных учреждений.

В городской администрации считают, что акция оппозиции может привести «к серьезным трудностям для свободного передвижения и безопасности граждан».

ПНФА сочло ответ мэрии неправомерным и намерены все же провести акцию.

«По Конституции Азербайджана свобода собраний является фундаментальным правом. Она не может быть ограничена. Если городские власти считают неприемлемым проведение митинга в предложенном месте, то должны предложить альтернативные варианты. Однако этого не было сделано. Поэтому, пользуясь конституционным правом, мы проведем акцию как планировали 11 ноября», — сказал Магеррамли.

ПНФА уже дважды – 30 сентября и 24 октября предпринимала попытки провести акции с аналогичными требованиями перед парламентом и городской администрацией. Однако полиция жестко пресекла эти акции, задержав десятки протестующих.