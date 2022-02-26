В связи с ситуацией вокруг Украины власти Австралии разрабатывают список санкций в отношении ряда сотрудников правительства Республики Беларусь, сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн, пишет TACC

Отмечается, что санкции затронут лиц в белорусском правительстве, которые способствовали спецоперации РФ на Украине.

Кроме того, министр подчеркнула, что персональные санкции в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова — это исключительный шаг, однако Австралия последует примеру Великобритании, Евросоюза, Канады и США, вводя аналогичные меры.