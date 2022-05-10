Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Турции. Первый официальный визит президента Токаева в Турцию призван стать важной вехой на пути укрепления двусторонних связей тюркоязычных государств, пишет Анадолу.

Двухдневный визит президента Казахстана в Турцию начался с посещения мавзолея основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Глава казахстанского государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Касым-Жомарт Токаев высказал глубокое уважение братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания. Президент Казахстана выразил уверенность, что дружба между странами будет вечной, а сотрудничество укрепляться и в будущем.

Главу Казахстана сопровождали вице-президент Турции Фуат Октай и губернатор Анкары Васип Шахин.