Депутат Госдумы России Виталий Милонов в очередной раз совершил незаконный визит на территорию Азербайджана. Член правящей партии «Единая Россия» в дни новогодних праздников совершил незаконный визит на временно подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана, где провел ряд встреч.

Согласно информации полученной АПА, его шаг вызвал резкий протест руководства Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву, в котором выразил решительный протест против незаконного визита члена возглавляемой им партии на территорию Азербайджана.

Отметим, В.Милонов и ранее неоднократно демонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.