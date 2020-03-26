Виртуальный саммит G-20: Трамп мирит Москву и Эр-Рияд

26 марта под председательством Саудовской Аравии состоялся саммит G-20, посвященный пандемии коронавируса и решению ее экономических последствий. По известным причинам, данный саммит впервые в истории состоялся в онлайн формате.

Как сообщают российские СМИ, формат саммита закрыт для прессы, поэтому об итогах и принятых там решениях можно будет узнать только по заявлениям официальных лиц государств-участников. С другой стороны, как сообщают разные источники, на повестке дня также решения вопросов, связанных с ценами на нефть.

Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что он намерен вместе с королем Саудовской Аравии надавить на Россию для того, чтобы та согласилась пойти на уступки и снизить добычу нефти, что привело бы к стабилизации цен на мировых рынках.

Как отметил # экономист Натиг Джафарли, в последнее время наблюдается определенный подъем цен на нефть.

«Это все благодаря тому, что Трамп с целью достижения стабилизации нефтяного рынка пытается добиться соглашения между Россией и Саудовской Аравией. С другой стороны, Трамп заявил о том, что США планируют купить примерно 80 миллионов баррелей нефти. Это две новости, которые повлияли на мировой рынок», — сказал он.

В то же время, отмечает аналитик, если даже Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров и договорятся, то это не сильно повлияет на мировой рынок.

«Потому что проблема состоит еще и в том, что сильно падает потребление нефти. Ни Москва, ни Эр-Рияд не смогут урезать добычу на 10 миллионов баррелей, это ни технически, ни экономически невозможно. Эти страны сильно зависят от экспорта нефти, и они не намерены терять свои рынки. Как только цена отрегулируется, американские производители заполнят рынок нефти и США станет не только первой страной по добыче, но и по продаже», — сказал аналитик.

По его мнению, цены на нефть можно будет считать стабилизированными, если они останутся на уровне 35-40 долларов за баррель.

«Сильно повысить цены на нефть, когда потребление падает, а промышленное производство сейчас стоит, будет невозможно. Образно говоря, самолеты не летают, а машины стоят на стоянках. В такой ситуации сильно поднять цены даже административными и политическими решениями не возможно. Мировая экономика вошла в рецессию и многие говорят, что в этом квартале китайская экономика «просядет» на 10%, США на 9%, экономика ЕС пошла на рецессию. В таком положении, когда всемирная экономика идет ко дну, потребление нефти не будет расти. То есть фактически потребление нефти снизится. Поэтому, если даже ОПЕК+ договорится, то это не сильно повлияет на цены», — резюмировал аналитик.