Виктория Бекхэм впервые сделала коллекцию кожаных изделий для своего одноименного бренда Victoria Beckham. Об этом пишет WWD.

В новую коллекцию вошли восемь моделей сумок из четырех различных материалов. Детали фурнитуры были вдохновлены украшениями бренда из весенней коллекции 2022 года, а именно — ремешками мужских часов.

«Присоединение категории кожаных изделий — это действительно важный шаг для бренда, и, учитывая наш дебют в Париже в предстоящем сезоне, мы почувствовали, что сейчас настал подходящий момент», — сказала Бекхэм.

По ее словам, дизайн сумок прост, но в то же время очень практичен. Они, по мнению Бекхэм, подходят под базовый гардероб и вмещают в себя все самое необходимое.

Изделия из кожи ягненка и теленка стоят от £450 до £1,3 тыс. (Газета.Ру)