Накануне великого Дня Победы в 44-дневной освободительной войне в Баку проходят различные спортивные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной годовщине.

5 ноября в столице Азербайджана состоялся веломарш, организованный Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, Управлением молодежи и спорта Сабаильского района, Молодежным движением Dabam, сообщает #.

Велосипедисты стартовали от круга «Азнефть» и по Приморскому бульвару направились в Парк Военных Трофеев, где состоялся условный финиш.

В акции приняли участие ветераны Отечественной войны, представители различных молодежных организаций, любители и поклонники велоспорта, а также члены сборной Азербайджана по велосипедному спорту.

Специальным гостем веломарша стал известный узбекский артист и велопутешественник Хурсанд Шеров, который приехал в Баку из Ташкента на велосипеде в рамках 14000-километрового одиночного велозабега, посвященного 80-летию со дня рождения великого азербайджанского певца Муслима Магомаева.

Хурсанд Шеров на протяжении всего своего пути прославлял флаги Азербайджана и Узбекистана.

В Азербайджане узбекский гость дал большое количество интервью, рассказал о подвигах, на которые его мотивирует чарующий голос Муслима Магомаева и Родина великого артиста.

В Парке Военных Трофеев Хурсанд Шеров исполнил вместе с бакинскими школьниками песню Муслима Магомаева «Азербайджан».