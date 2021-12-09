Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Великобритания фактически присоединится к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его выступление в парламенте.

«Мы фактически присоединимся к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в Пекине, ни один британский министр или должностное лицо не будет там присутствовать.

Я лично не считаю, что бойкоты спортивных событий уместны, и это остается политикой британского правительства», — сказал Б.Джонсон.

6 декабря Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений в области прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия и Канада. (News.ru)