Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Великобритания фактически присоединится к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его выступление в парламенте.
«Мы фактически присоединимся к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в Пекине, ни один британский министр или должностное лицо не будет там присутствовать.
Я лично не считаю, что бойкоты спортивных событий уместны, и это остается политикой британского правительства», — сказал Б.Джонсон.
6 декабря Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений в области прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия и Канада. (News.ru)