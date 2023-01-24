Россиян обяжут предварительно резервировать дату и время для пересечения государственной границы на автотранспорте. Это следует из поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые в Госдуму внес глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Новый порядок пересечения границы будет распространяться как на принадлежащие россиянам автомобили, так и на автомобили иностранных граждан и лиц без гражданства. Также он затронет как перевозчиков, так и частных лиц.

В случае принятия поправок, они вступят в силу уже 1 марта, а их действие может быть продлено как минимум до марта 2024 года, пишет ТАСС. Для этого правительство должно будет определить перечень документов, которые требуются для бронирования выезда из страны, порядок контроля за пересечением границы, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди, а также порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Предполагается, что резервировать дату и время пересечения границы можно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Отказать в пересечении границы могут только в случае, если не будут предоставлены необходимые документы и сведения.

После объявления мобилизации 21 сентября 2022 года Россию покинуло более 1 млн человек. Большинство из них пересекали сухопутные границы страны с Финляндией, Грузией, Казахстаном и Монголией. Наибольшие пробки образовались на пропускных пунктах с Грузией и Казахстаном, власти которых сообщили, что приняли 700 и 400 тыс. россиян соответственно.

В России не исключено проведение второй волны мобилизации для пополнения армии с целью наступления в Украине. В Кремле накануне подтвердили, что указ о мобилизации продолжает действовать.