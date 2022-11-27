Президент США Джо Байден и его администрация намеренно затягивают конфликт в Украине, чтобы поднять цены на энергоносители и получить от этого выгоду. Такое мнение выразил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своей передаче.

По его словам, американские власти продвигают два «безумных политических курса»: поддержку конфликта на Украине и борьбу с глобальным потеплением. «Они оба были разработаны, чтобы увеличить энергетические издержки, дать больше рычагов для контроля людям, находящимся у власти, и обогатить их доноров», — сказал он.

Как считает Карлсон, подобная политика Байдена и его администрации приведет к обнищанию американского населения. «Мы уже выдели, что высокие цены на энергию разрушают нашу экономику быстрее чем ковидные локдауны. Люди обнищают, а некоторые умрут. Это не предположение», — отметил ведущий.

Для спасения рядовых американцев, полагает Карлсон, Байден и его администрация должны добиться урегулирования ситуации в Украине. «Первая вещь, которую надо сделать, если хочешь помочь американскому среднему классу — добиться режима прекращения огня в Украине. Это помогло бы миру и нашему среднему классу, — сказал он. — Однако администрация Байдена не ищет решений, а пытается найти способы выжать еще несколько долларов из беднеющего американского среднего класса».