Вашингтон прорабатывает вопрос возобновления работы посольства США в Венесуэле

Власти Соединенных Штатов прорабатывают вопрос о возобновлении работы американского посольства в Каракасе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду на брифинге в Госдепартаменте.

«Я рад сообщить, что в Венесуэле многосторонние усилия по восстановлению демократии продолжают набирать обороты. Я попросил свою команду обновить наши планы по возобновлению работы посольства США в Каракасе <…> Как только [президент Венесуэлы Николас] Мадуро уйдет в сторону, я уверен, мы вновь поднимем этот флаг [над посольством] в Каракасе», — сказал госсекретарь США.(ТАСС)

| 2020-04-29T18:52:50+00:00 29 апреля 2020, 21:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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