Вашингтон призвал Анкару прекратить бурение на кипрском шельфе

США призывают Турцию прекратить буровые работы на газовом месторождении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом заявила в интервью газете Phileleftheros посол США в Никосии Джудит Гарбер.

«Соединенным Штатам известно о сообщениях, что турецкое буровое судно Yavuz прибыло 20 апреля в район, который Кипр объявил своей исключительной экономической зоной. Мы настоятельно призываем турецкие власти прекратить эти операции и продолжаем призывать все стороны избегать шагов, которые повышают напряженность в регионе», — сказала она.

По словам Гарбер, «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними сообщениями о планах Турции провести бурение в водах у побережья Кипра». «Этот провокационный шаг нагнетает напряженность в регионе», — подчеркнула глава дипломатического представительства США.

Гарбер отметила, что освоение ресурсов Восточного Средиземноморья должно способствовать сотрудничеству и создавать в этом регионе основу для прочной энергетической безопасности и экономического процветания. «Мы по-прежнему считаем, что нефтегазовые ресурсы Кипра, как и вообще все его ресурсы, должны справедливо распределяться между обеими общинами», — сказала американский дипломат.(ТАСС)