Киевский апелляционный суд 27 сентября удовлетворил жалобу адвоката ветерана Второй карабахской войны Мисира Гасымлы Валерия Добраницы. Как сообщил # сам адвокат, эта жалоба связана с решением от 18 мая текущего года Обуховского районного суда.

«18 мая судья Зинченко провел судебное заседание по делу Мисира Гасымлы без моего участия, переводчика и моих подзащитных. В связи с таким вопиющим правовым беспределом я был вынужден обратиться в посольство Азербайджана. К сожалению, апелляционный суд затянул процесс рассмотрения жалобы, хотя он видел, что Мисир Гасымлы находится под стражей незаконно, так как его вина не доказана. Аппеляционный суд под разными предлогами затягивал рассмотрение моей жалобы. Если бы суд своевременно, в предусмотренний срок, в 60, а не 120 дней, рассмотрел бы мою жалобу, то мои подзащитные Мисир Гасымлы и Субхан Гулиев уже давно были на свободе, т.е. в конце мая. Теперь же решение Киевского апелляционного суда позволяет мне обратиться в Обуховский районный суд для того, чтобы поменять меру пресечения Гасымлы и Гулиеву, так как они незаконно находились под арестом в СИЗО», — сказал он.

По словам адвоката, из решения Киевского апелляционного суда выходит, что судья Обуховского районного суда с мая нарушал закон, продлевая арест Гасымлы и Субхана, так как знал, что его апелляционная жалоба не рассматривается.

«Он незаконно продлил их арест в июле и сентябре. Если бы апелляционный суд в предусмотренный законом срок рассмотрел мою жалобу, то тогда судья Обуховского районного суда не смог бы продлевать арест моих подзащитных.

Пока я не получил на руки решение Киевского апелляционного суда, вчера его только огласили. Как только я получу этот документ, то уже будет основание для обращения к Обуховскому районному суду для освобождения Гасымлы и Гулиева из СИЗО. С 18 мая мои подзащитные незаконно содержатся в СИЗО, и суд это установил», — заявил Добраница.

В свою очередь глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавад отметил, что решение Киевского апелляционного суда дает основание, чтобы Обуховский районный суд удовлетворил его ходатайство по поводу взятия на поруки Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева.

«Полагаю, что в октябре уже этот вопрос будет положительно решен. В эти дни, как и всегда, ОДАУ рядом с Мисиром Гасымлы», — заявил он.

Напомним, что в июне 2021 года в Киеве был задержан ветеран Второй Карабахской войны Мисир Гасымлы и его друг Субхан Гулиев. Когда они находились в одном из киевских ресторанов, к ним подсел гражданин Испании с целью знакомства. В ходе разговора стало ясно, что у этого лица мать армянка, а отец – араб. Иностранец даже оплатил счет в ресторане за Мисира Гасымлы. Позже они решили поехать в другое место. По дороге в автомобиле иностранец предложил Гасымлы продавать наркотики, что стало причиной ссоры. В результате Гасымлы высадил иностранца из автомобиля.

Гражданин Испании обратился в полицию с жалобой на то, что вышеупомянутые лица применили против него силу и ограбили его. Несмотря на то, что решением суда Гасымлы и Гулиев были арестованы в июне 2021 года, возбужденное против них уголовное дело в суде не рассматривалось. Суд только продлевал их арест.

Только недавно Обуховский районный суд стал проводить заседания по данному уголовному делу.

По словам адвоката Валерия Добраницы, против Гасымлы и Гулиева у обвинения нет прямых улик. Решение Киевского апелляционного суда вселяет большие надежды на то, что в скором времени Мисир Гасымлы и Субхан Гулиев будут оправданы и выйдут на свободу.