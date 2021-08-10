В кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург отказались обслуживать посетителей, вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местная радиостанция ORF Salzburg.

Оператор магазина здорового питания в общине Штробль-ам-Вольфгангзе, при котором есть небольшая кофейня, рассказала, что посещение кафе доступно только для невакцинированных от COVID-19 граждан.

По словам бургомистра общины Йозефа Вайкингера, данное решение не противоречит законам государства. Однако политик посоветовал воздержаться от похода в это кафе.

«Можно только посмеяться над этим, сделать выводы и призвать посетителей не ходить туда. Потому что это не соответствует нашей линии», — отметил Вайкингер. (gazeta.ru)