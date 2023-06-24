В штабе Южного военного округа состоялась встреча руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с заместителем министра обороны Юнусом Беком Евкуровым и первым заместителем начальника Главного разведывательного управления Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

Видео встречи транслировали связанные с Пригожиным Telegram-каналы, а также RT.

Пригожин заявил, что ему следует отдать начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, иначе «Вагнер» будет блокировать Ростов и идти на Москву.

Позже пресс-служба Пригожина опубликовала еще одно видеообращение, в котором он утверждает, что его бойцы взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе, аэродром.