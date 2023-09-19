Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций ВС Армении.

Как сообщает #, об этом сказал на брифинге глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Он сообщил, что антитеррористические мероприятия успешно продолжаются.

При этом он добавил, что были обезврежены до 20 боевых машин, до 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, 2 зенитно-ракетные установки, 2 радиоэлектронные боевые станции «Мортира» и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении.