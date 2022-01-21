В Женеве в пятницу прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла с участием членов делегаций.

По сообщению ТАСС, переговоры продолжались около полутора часов.

Лавров по итогам встречи назвал её промежуточной. Он заявил, что американская сторона пообещала на будущей неделе представить письменный ответ на российские требования.

Глава МИД России подтвердил, что на встрече обсуждалась ситуация вокруг Украины, в том числе опасения США относительно возможного российского вторжения в эту страну. По словам Лаврова, официальные представители России никогда не угрожали «украинскому народу».

Лавров в начале встречи заявил, что хочет обсудить с госсекретарём вопрос о так называемых гарантиях безопасности для России. Он сказал, что не ожидает от встречи «прорыва», но надеется, что она поможет прояснить позицию США.

Блинкен, со своей стороны, сказал, что встреча – это часть усилий США и их союзников по предотвращению новой агрессии России против Украины. Он вновь повторил, что в случае вторжения в Украину Россия встретит быстрый и единый ответ со стороны союзников. Блинкен также сказал, что поднимет тему находящихся в российских колониях граждан США. По словам госсекретаря, он не ожидает, что все разногласия разрешатся в ходе одной встречи, однако поиски дипломатического решения конфликта необходимо продолжать.