Сильное землетрясение произошло в субботу в провинции Чхунчхон-Пукто в центральной части Южной Кореи, приводит агентство «Ренхап» данные Корейского метеорологического агентства.

Согласно этим данным, эпицентр землетрясения магнитудой 4,1 был северо-восточнее города Квесан, гипоцентр — на глубине 12 км. Перед основным толчком, который длился примерно две секунды, были зафиксированы еще три более слабых толчка.

Агентство отмечает, что это самое сильное землетрясение в Южной Корее в этом году и 38-е в списке самых мощных с момента начала наблюдений в стране.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Южной Кореи сообщили, что пока не располагают какой-либо информацией об ущербе. (Интерфакс)