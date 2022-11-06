В детском фонде ЮНИСЕФ предупредили, что новая волна беженцев с Украины в зимний период может достичь 800 000 человек. Об этом сообщает британское издание Mirror.

«Детская благотворительная организация готовится к тому, что до 800 тысяч человек пересекут границу с Польшей, чтобы избежать низких температур и отключений электроэнергии», — говорится в публикации.

Как отметил координатор ЮНИСЕФ Дмитрий Третьяк, люди всегда пересекают границу в обоих направлениях, но тех, кто возвращается на Украину, гораздо меньше.