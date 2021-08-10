Минприроды России и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Республике Саха (Якутия) из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Это позволит МЧС более активно привлекать межрегиональные группировки и перебрасывать силы из других регионов, пояснил глава Минприроды Александр Козлов.

В Якутии пройденная огнем площадь превысила 6 млн гектаров. Задымление наблюдается и в соседних регионах — Красноярском крае, Иркутской области, и ряде регионов Урала. В Республике Саха собрана федеральная группировка в 800 человек из всех регионов для противодействия стихии, отметил Козлов. (DW)