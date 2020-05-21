В ВОЗ считают, что Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19

Москва пока находится на начальной стадии стабилизации по коронавирусной инфекции из-за высоких показателей по заболеваемости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

По словам специалиста, необходимо достаточное снижение числа новых случаев COVID-19 на регулярной основе, при этом «показатель воспроизводства» инфекции должен быть меньше 1.

Поэтому, по мнению Вуйнович, пока рано говорить о том, когда можно будет снять ограничения из-за инфекции в Москве.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.