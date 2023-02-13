Венгрия расширяет добычу газа на своей территории, рассчитывая таким образом уменьшить зависимость от поставок из-за рубежа.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство энергетики Венгрии в связи с началом промышленной добычи газа на месторождении в области Бекеш, расположенной на юго-востоке страны.

«Первая скважина на месторождении Ньекпуста, обнаруженном в районе города Шаркад, была запущена в эксплуатацию в понедельник, а бурение второй скважины начнется в ближайшие дни», — уточнило Минэнерго.

В ведомстве добавили, что правительство «укрепляет энергетический суверенитет и надежность энергоснабжения Венгрии, обеспечивая как можно больше внутренних потребностей за счет отечественных источников».