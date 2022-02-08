В английском городе Сент-Олбанс закрылся паб Ye Olde Fighting Cocks, который считается старейшим в Великобритании. Объявление о передаче заведения временному управляющему разместил 4 февраля в Facebook паба его бывший владелец.

«Вместе со своей командой я сделал все, чтобы паб продолжал работать. Тем не менее, последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства. Пандемия COVID-19 была разрушительной, и наша и без того низкая норма прибыли не давала нам подстраховки. Это привело к тому, что мы не смогли выполнить свои финансовые обязательства в срок», – говорится в сообщении.