В английском городе Сент-Олбанс закрылся паб Ye Olde Fighting Cocks, который считается старейшим в Великобритании. Объявление о передаче заведения временному управляющему разместил 4 февраля в Facebook паба его бывший владелец.
«Вместе со своей командой я сделал все, чтобы паб продолжал работать. Тем не менее, последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства. Пандемия COVID-19 была разрушительной, и наша и без того низкая норма прибыли не давала нам подстраховки. Это привело к тому, что мы не смогли выполнить свои финансовые обязательства в срок», – говорится в сообщении.
Британская газета Daily Mail пишет 7 февраля, что паб, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как старейший, за 1229 лет существования пережил «бесчисленные войны, эпидемии и экономические кризисы».
Теперь уже бывший владелец Ye Olde Fighting Cocks Кристо Тофалли надеется, что через некоторое время паб все-таки откроется снова и сохранит свои «душу и дух».