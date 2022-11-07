В Вашингтоне началась трёхсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Перед встречей Э.Блинкен рассказал о роли США в переговорах между двумя странами и выразил надежду, что в ближайшем будущем в регионе будет установлен прочный мир.

Госсекретарь также заверил, что «США решительно поддерживают суверенитет и территориальную независимость и Армении, и Азербайджана».

Сообщение от этом размещено на странице МИД Азербайджана в социальной сети Twitter.

«В Вашингтоне началась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена». — говорится в сообщении.

Ранее в Вашингтоне состоялась двухсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении.