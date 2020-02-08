В V группе специальностей упразднены 5 специальностей, созданы 2 новые

В Азербайджане в V группе специальностей, требующей особых способностей, упразднены 5 специальностей, созданы 2 новые специальности, на базе 4 специальностей созданы 3 специальности.

Как сообщает АПА, это нашло отражение во внесенном Кабинетом Министров изменении в «Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики».

Таким образом, в V группе специальностей из списка исключены специальности «Физкультура и спорт», «Сольное исполнение», «Эстрадное искусство», «Исполнение на народных музыкальных инструментах» и «Преподавание танцев».

На базе специальностей «Декоративное искусство», «Дизайн» (направление изобразительного искусства), «Дизайн» (направление архитектуры и дизайна) и «Тренер» (по виду спорта) созданы специальности «Декоративно-прикладное искусство» (по сферам), «Дизайн» (по сферам) и «Тренер».

В список новых специальностей, включенных в V группу, вошли «Поп-музыка и джаз« (по сферам) и «Вокал« (по сферам). После последнего изменения в V группу специальностей включаются следующие 19 специальностей:

1. преподаватель физической культуры и допризывной подготовки

2. преподаватель музыки

3. преподаватель изобразительного искусства

4. актер

5. композитор

6. декоративно-прикладное искусство (по сферам)

7. дирижер (по направлениям)

8. дизайн (по сферам)

9. скульптор

10. инструментальная музыка (по направлениям)

11. музыковедение

12. оператор

13. поп-музыка и джаз (по сферам)

14. графика

15. режиссер

16. живопись

17. вокал (по сферам)

18. хореография (по сферам)

19. тренер.