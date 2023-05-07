Первые радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения прибыли в Украину, передает УНИАН.

Всего Украина должна получить партию из 16 радаров RADA. Отмечается, что передача таких радаров требует одобрения минобороны Израиля.

Радары используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Они подключены к системе оповещения, предупреждающей жителей конкретного района, которым угрожает опасность, о необходимости укрыться.