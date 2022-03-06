Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в Украину направляются добровольцы из 52 стран мира.

Как передает УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга. Министр подчеркнул, что сегодня весь мир на стороне Украины.

«Президент Зеленский создал возможность для иностранных граждан, которые могут и хотят воевать с русскими бок о бок с украинцами, стать в ряды интернационального легиона. Прорабатываются запросы от таких граждан, мобилизация свободных людей мира просто поражает. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, которое они изъявили. Мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра» — подчеркнул Кулеба.

Он также подчеркнул, что общее количество заявок от иностранцев, которые готовы стать с оружием в руках на защиту Украины, приближается к 20 тысячам.