В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что неизвестные вновь атаковали сайты судебной системы страны. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

«Продолжаются массированные кибератаки, состоявшиеся 13-14 января. Со вчера по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами», — говорится в сообщении.

Специалисты организации отметили, что указанная в письме ссылка ведет к установочному файлу вируса. Проблему осложняет то, что рассылка ведется с настоящих серверов, поэтому письма обходят спам-фильтры и вызывают у адресатов доверие, посетовали они.

Эксперты допустили, что подобные атаки повторятся в будущем.