«Йеменские вооруженные силы провели крупномасштабную военную операцию с использованием множества беспилотников, атаковав различные объекты в регионах Негев, Умм-эр-Рашраш, Ашкелон, Ашдод и Яффо. Операция успешно достигла своих целей, поскольку израильские и американские системы противовоздушной обороны не смогли обнаружить и перехватить несколько беспилотников», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа утверждает, что «три беспилотника атаковали два военных объекта в Негеве, по одному беспилотнику атаковали аэропорт Бен-Гурион и критически важный объект в районе Ашкелона, еще два беспилотника атаковали критически важный объект в районе Ашдода». Он также подтвердил, что йеменские повстанцы нанесли удар по аэропорту Рамон к северу от Эйлата.

7 сентября израильская армия сообщила, что возле аэропорта Рамон упал беспилотник, запущенный из Йемена. Военные расследуют, почему дрон преодолел израильскую ПВО, а сирены тревоги не сработали. По данным национальной службы скорой помощи, в результате инцидента один человек получил легкие осколочные ранения конечностей. Еще несколько человек обратились за помощью из-за состояния шока.

Хуситы регулярно запускают в сторону Израиля беспилотники и баллистические ракеты в знак солидарности с палестинцами. Ранее в воскресенье израильские военные сообщали о перехвате трех беспилотников, летевших с йеменской территории.