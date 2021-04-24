В Украине заблокировали YouTube-аккаунты телеканалов ZIK, 112 и NewsOne

В Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, вещание которых запрещено в стране. Об этом сообщает в субботу, 24 апреля, пресс-служба телеканала «Перший Незалежный».

«Это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от офиса президента Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь, министр культуры Украины Александр Ткаченко поблагодарил YouTube за принятие данного решения.

«Это важный шаг к признанию мирового общества борьбы с информационным влиянием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — Ред.) Украины относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины», — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Телеканал «Перший Незалежный» (Первый независимый) был создан журналистами ZIK, «112 Украина» и NewsOne. Через час после начала эфира их отключили от спутника. Затем по требованию Службы безопасности Украины телеканалы отключили и от кабельного вещания. Однако трансляции продолжались на YouTube, пишет «Газета.ру».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Решение было объяснено борьбой с «пропогандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

По результатам опроса Киевского международного института социологии, данные которого были опубликованы 11 февраля, более 40% украинцев назвали ошибкой закрытие телеканалов (iz.ru)