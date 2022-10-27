Из-за новых российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре в стране ужесточат меры экономии электроэнергии. Об этом сообщила администрация президента Украины, пишет BBC.

«Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», — сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

По этой причине будут дополнительные ограничения на потребление электричества в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Поставщик электроэнергии YASNO сообщил, что из-за серьезных разрушений энергетической инфраструктуры Киевской области после российских ударов ночью 27 октября дефицит мощности в столице может составить 30% от обычного числа.

Отключения света в Киеве будут продолжительнее и коснутся большего числа потребителей.

«Необходимо готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок», — предупредил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.