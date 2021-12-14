Киевская таможня передала Госпогранслужбе бронетранспортер, который был ввезен в Украину в 2016 году без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба столичной таможни.

«Прототип командно-штабной машины марки TURKAR 2016 года изготовления был ввезен из Турции в 2016 году и из-за отсутствия у владельца разрешительных документов сразу не был оформлен. Впоследствии его заявили в режим таможенного склада, где он хранился в течение трех лет», — говорится в сообщении.

Срок хранения БТР подошел к концу, а его владелец так и не оформил транспортное средство надлежащим образом. Поэтому машину передали в доход государства. Она хранилась под таможенным контролем на складе Киевской таможни.

В понедельник, 13 декабря, бронетранспортер, согласно распоряжению Кабмина, был передан управлению Администрации Государственной пограничной службы Украины.