До реальных переговоров между Россией и Украиной еще очень далеко.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что в подобных диалогах нужны будут компромиссы. Но по состоянию на сейчас в СМИ обсуждают черновик договоренностей.

«Путин не собирается в ближайшие неделю – две идти на переговоры», – предположил Вадим Денисенко.

По мнению советника главы МВД, в очередной речи Путин в очередной раз начнет заявлять, что он «за мир», но повторит свой нарратив о «фашистах» и всю чушь, которую несет его пропаганда.

«К сожалению, сейчас мы говорим о «переговорах о переговорах», а не о переговорах по каким – то конкретным и четким позициям», — заявил Вадим Денисенко.

Он считает, что даже Путин уже понял, что проигрывает информационно и не достигает серьезных успехов.

Ранее сообщалось, что позиция Российской Федерации на переговорах с Украиной смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил.