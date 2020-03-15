В Украине ряд депутатов от президентской партии выступили против создания консультативного совета по Донбассу

Почти 60 депутатов от президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде подписали обращение против создания консультативного совета по Донбассу, которое инициировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщило в воскресенье украинское издание «Страна».

По его данным, позиция этих депутатов свидетельствует о том, что поставлено под сомнение большинство в Раде, что сильно затруднит для власти получение необходимого количества голосов для принятия законопроектов. Фамилии депутатов не называются.

В фракции «Слуга народа» 248 парламентариев. При этом простое большинство в Раде состоит из 226 депутатов, конституционное — из 300.

| 2020-03-15T21:15:43+00:00 15 марта 2020, 22:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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