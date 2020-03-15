В Украине ряд депутатов от президентской партии выступили против создания консультативного совета по Донбассу

Почти 60 депутатов от президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде подписали обращение против создания консультативного совета по Донбассу, которое инициировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщило в воскресенье украинское издание «Страна».

По его данным, позиция этих депутатов свидетельствует о том, что поставлено под сомнение большинство в Раде, что сильно затруднит для власти получение необходимого количества голосов для принятия законопроектов. Фамилии депутатов не называются.

В фракции «Слуга народа» 248 парламентариев. При этом простое большинство в Раде состоит из 226 депутатов, конституционное — из 300.