Страница бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter была восстановлена сразу после объявления предпринимателем Илоном Маском в субботу о разблокировке аккаунта политика в этой социальной сети.

На странице Трампа, созданной в марте 2009 года, сохранились все записи республиканца. Последнее сообщение датируется 8 января 2021 года.

Изменения в доступе к профилю произошли сразу после заявления Маска. «Люди высказались. Трамп будет восстановлен», — написал новый владелец компании Twitter в одноименной соцсети.