В Турцию прибыла третья группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, отправленная вчера в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для борьбы с пожарами, произошедшими на территории братской страны.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), спасательная группа уже вошла на территорию Турции и в настоящее время движется в зону пожаров.

Пожарно-спасательную группу МЧС на границе вместе с турецкими чиновниками встречали также местные жители.

***21:31

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для тушения лесных пожаров и недопущения их распространения в Турецкую Республику отправилась очередная — четвертая группа противопожарных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, очередная группа МЧС вылетела в Турцию в 19:30 по бакинскому времени.

Командир полка Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Мамед Халилли сказал журналистам, что группа из 200 человек отправляется на борьбу с пожарами в братской стране с большим энтузиазмом.

Отметим, что в настоящее время три группы противопожарных сил МЧС продолжают работу по тушению пожаров в Турции.