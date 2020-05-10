В Турции выявлены еще 1 542 пациента с коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,5 тысячи, скончались 47 пациентов, общее число заразившихся превысило 138 тысяч.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших — с 31 марта.

«Сегодня выявлены 1542 новых случая, всего заразившихся – 138 657. Мы потеряли сегодня 47 пациентов, всего умерших — 3786. Вылечились сегодня 3211 пациентов, всего – 92 691», — написал Коджа в Twitter.