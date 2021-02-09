В Турции вооружили бронемашины Ejder Yalçın высокоточными минометами

Один из производителей турецких бронированных транспортных средств компания Nurol Makina модифицировала бронемашины Ejder Yalçın 4×4, сообщает Анадолу.

Nurol Makina занимается проектированием и производством бронетехники в сегменте 4х4.

В линейке продукции Nurol Makine — бронемашины Ejder Toma, Ejder Yalçın, Ejder Kunter, Ilgaz и Yörük.

Компания Nurol Makina, которая по сегодняшний день поставила большое число Ejder Yalçın в различных конфигурациях заказчикам в Турции и за ее пределами, разработала новую конфигурацию бронемашины с интегрированной 120-мм минометной системой ASELSAN Alkar.

Испытания новой конфигурации Ejder Yalçın прошли успешно.

Ejder Yalçın преднозначен для нужд спецназа, пехоты, моторизованной и механизированной пехоты в условиях обычного и асимметричного боя.

В новую конфигурацию, наряду с 120-мм высокоточными минометами, вошли полуавтоматические системы заряжания боеприпасов, системы хранения боеприпасов и системы управления огнем.

Высокая устойчивость машины позволяет наносить удары с высокой точностью. Благодаря высокой мобильности Ejder Yalçın может быстро и безопасно менять свое местоположение после выстрела.

При координации с другой конфигурацией Ejder Yalçın, получившей название «машина переднего наблюдения» благодаря возможностям точного прицела, любые цели будут эффективно уничтожены.